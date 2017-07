Magna verstärkt sich mit Ackermann und Bodem von Quantum

Vorstand der Magna AM

Die Formierung des Vorstands der Magna Asset Management ist abgeschlossen. Der zukünftige Vorstand wurde mit Jochen Ackermann und Jens Bodem komplettiert. Beide verfügen über langjährige Erfahrungen im institutionellen Asset Management, zuletzt bei der Quantum Immobilien AG. Robin Frenzel wird auch weiterhin als dritter Vorstand das Führungsteam ergänzen.

Im Rahmen der elfjährigen Tätigkeit bei der Quantum Immobilien haben Ackermann und Bodem u.a. 13 Fonds mit einem Wert von rund 4 Milliarden Euro strukturiert. Beide Vorstände verfügen daher über eine fundierte Expertise in den Bereichen Transaktionen, Asset Management und Finanzierung. Vorher waren Ackermann und Bodem in leitenden Positionen bei der Deka Gruppe tätig.



Beide Führungskräfte sollen einen maßgeblichen Beitrag beim Aufbau des neu gegründeten Unternehmens leisten. Das Asset Management wird als Joint Venture aus einem berufsständischen Versorgungswerk und der Magna Immobilien AG betrieben, dessen mittelfristige Zielsetzung rund 2,5 Mrd. Euro Assets under Management sind.