Magna verkauft West Park Othmarschen

West Park Othmarschen

Die Bauarbeiten neben der UCI Kinowelt in Othmarschen haben erst kürzlich begonnen, schon hat die Hamburger Magna Immobilien AG die 115 Wohneinheiten, die in der Baulücke zwischen Behringstraße und Jürgen-Töpfer-Straße entstehen, an einen Globalinvestor veräußert. Nach Angaben des Projektentwicklers hat ein deutsches Versorgungswerk das Objekt erworben, um es langfristig im Bestand zu halten. Das gesamte Projektvolumen der Baumaßnahmen beträgt mehr als 70 Mio. Euro und ist auf 115 Miet- und Eigentumswohnungen und 63 geförderte Wohnungen aufgeteilt.

Das rund 5.500 m² große Areal wurde von Magna 2016 gekauft und als Wohnungsbaustandort vom Hamburger Architekturbüro MPP Meding geplant. Laut des Projektentwicklers schreitet der Bau gut voran, daher ist mit der Fertigstellung für Ende 2018 zu rechnen. Auf einer gemeinsamen Tiefgarage mit 107 Stellplätzen entstehen für rund 70 Millionen Euro verteilt über sechs Stockwerke plus Dachgeschoss insgesamt 115 Eigentumswohnungen sowie 63 geförderte Wohnungen. Die geförderten Einheiten werden im privaten Bestand von Magna gehalten und ebenfalls nach Fertigstellung vermietet. Die Wohnungsgrößen reichen von ca. 42 m² bis hin zu 130 m². Die Nettowohnfläche des Gesamtprojekts liegt bei etwa 12.500 m².