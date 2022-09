Magna verkauft norddeutsches Wohnportfolio

Magna Asset Management hat ein Wohnportfolio in Brunsbüttel im Kreis Dithmarschen bestehend aus 367 Wohneinheiten und 110 Stellplätzen an einen institutionellen Investor veräußert. Es verfügt über ca. 23.000 m² Mietfläche, die sich verteilt an drei Standorten in der Stadt befinden, und ist nahezu vollständig vermietet. JLL war exklusiv vom Verkäufer für die Vermittlung beauftragt. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. 2018 hatte Magna Asset Management das Portfolio für den Fonds Magna Wohnen 01 erworben [wir berichteten], der von der Hansainvest Hanseatische Investment-GmbH verwaltetet wird.

