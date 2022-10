Magna veräußert Geschäft mit Sozialimmobilien an Wohnvoll

Die Hamburger Magna Real Estate AG hat Ihr Projektentwicklungsgeschäft für Sozialimmobilien inklusive des hochspezialisierten Teams an die Wohnvoll AG veräußert. Mit der Transaktion verfolgt die Magna konsequent ihren Ansatz, agil auf sich verändernde Markgegebenheiten und Marktopportunitäten zu reagieren.

.

Magna verkauft mit der Projektentwicklungssparte für Senior Living acht Projekte in Norddeutschland mit einer Entwicklungsfläche von ca. 55.000 m². Laut Marktkreisen befinden sich die Projekte größtenteils in niedersächsischen Kleinstädten, darunter Aerzen, Eicklingen, Eschwege und Uelzen. Ein weiteres Projekt entsteht im holsteinischen Malente.



„Das Ansatz der Wohnvoll AG bietet viele Schnittmengen mit den von der Magna Care bisher geplanten Konzepten für unsere Projektstandorte. Insofern ist die Wohnvoll AG ein logischer Partner, um mit dem erfahrenen Team der Magna Care hier zukunftsfähige und nutzerorientierte Projektenwicklungen umzusetzen", stellt Martin Göcks, CFO der Magna Real Estate AG fest.



Magna wurde bei der Transaktion rechtlich von den Kanzleien Willkie Farr & Gallagher, Huth Dietrich Hahn und Walch Rittberg Nagel beraten. Steuerlich beriet Mazars, Victoriapartners fungierte als Financial Advisor.