Magna übernimmt Wolfsburger Wohnkomplex von Buhlmann

Kürzlich beurkundete die Magna Asset Management AG den Kauf eines Neubauprojektes im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel. Das Immobilienensemble an der Reislinger Straße/Ecke Schulstraße umfasst auf einer Grundstücksfläche von rund 2.700 m² sowie einer Gesamtfläche von rund 3.300 m² insgesamt 39 Wohneinheiten sowie 51 Tiefgaragenstellplätze. Bisheriger Eigentümer und Entwickler ist die Buhlmann Immobilien GmbH; die Robert C. Spies Unternehmensgruppe war bei der Transaktion beratend und vermittelnd tätig. Bis Ende 2020 soll das Objekt fertiggestellt sein und dann in den Spezial-AIF Magna Wohnen 01 übergehen, der von Magna Asset Management betreut und von der Hansainvest Hanseatische Investment GmbH verwaltet wird. Das Zielvolumen des Fonds liegt bei 300 Mio. Euro. Zuletzt wurden für den Fonds im vergangenen Oktober der dritte Bauabschnitt des Meravis Projekts „Linea“ in Hamburg [wir berichteten] sowie vor wenigen Tagen ein Ten Brinke-Projekt in Berlin-Karlshorst [wir berichteten] erworben.

„Wolfsburg gewinnt aufgrund des Wirtschafts- und Bevölkerungswachstums auch auf Investorenseite immer mehr an Relevanz. Der Stadtteil Hellwinkel ist zentral gelegen, er grenzt im Westen an die Innenstadt sowie südlich an ein Waldgebiet und ist daher als Wohnort sehr beliebt“, erklärt Jochen Ackermann, Vorstand bei Magna. Die Zielgruppen der Immobilie sind breit gefächert – den zukünftigen Nutzern stehen Ein- bis Viereinhalb-Zimmerwohnungen mit einer durchschnittlichen Größe von rund 85 m² zur Verfügung. „Dieses breite Spektrum und die Lage machen das Objekt gleichermaßen für unseren Fonds attraktiv. Neben den Metropolen wie Berlin und Hamburg gehören insbesondere B-Städte wie bei dem Projektentwickler.