Magna übernimmt Essener City Tower

City Tower

Nach dem Markteinstieg in München konnte sich die Hamburger Magna Immobilien AG jetzt ein weiteres Investment sichern. Die Hamburger kauften den im Zentrum von Essen stehenden City Tower, der in den letzten Monaten von der Bochumer CAN Immobilien GmbH aufwendig saniert worden ist. Nach noch unbestätigten Informationen könnte die Landmark-Immobilie zudem der Sitz des zweiten Löschzentrums von Facebook werden [Facebook-Löschzentrum kommt nach Essen].

„Das Objekt befindet sich kurz vor dem Abschluss der Arbeiten und stellt ein Landmark in der Essener Innenstadt dar. Da wir die Stadt Essen strategisch als sehr interessanten Standort sehen, haben wir uns zur langfristigen Bestandshaltung entschieden.“, erläutert Jörn Reinecke, Vorstand der MAGNA Immobilien. Der bisherige Mitgesellschafter und Geschäftsführer Oguzhan Can scheidet nach dem Verkauf seiner Anteile auch aus der Geschäftsführung aus. Can Immobilien wird jedoch den weiteren Arbeiten bis zum Bauabschluss beratend zur Verfügung stehen, so dass keine Verzögerungen im Bauablauf zu erwarten sind.



Das Gebäude wurde 1963 von F.W. Kraemer als 57 Meter hoher Büroturm der Iduna errichtet. Die MAGNA Immobilien führt seit Mitte 2016 eine umfassende Revitalisierung des zentralen Standorts am Limbecker Platz durch. Die Immobilie bietet flexibel nutzbare Gewerbeflächen für etablierte, wie auch junge Unternehmen. Die finalen Baumaßnahmen der stadtbildprägenden Immobilie laufen auf Hochtouren. Parallel wird die Vermietung vom Essener Makler Brockhoff & Partner betrieben. „Wir sprechen derzeit mit diversen Mietinteressenten und gehen von einer zügigen Vermietung des kompletten Objekts aus“, ergänzt Max Hausmann, Director Transactions der Magna Immobilien. Aktuell stehen die Chancen für den Eigentümer gut, Sitz des zweiten deutschen Facebook-Zentrums zu werden [Facebook-Löschzentrum kommt nach Essen].



Zuletzt hatte der Investor im Juli seinen Markteinstieg in München gefeiert. Dort kaufte Magna gemeinsam im JV mit der CV Projektentwicklung ein etwa 17.000 m² großes Grundstück - ein ehemaliges Lagergelände - in der Münchner Zamilastraße. Die Fläche bietet die Möglichkeit zum Bau von circa 1.000 Wohneinheiten. Geplant werden zwei Bauabschnitte mit einem Gesamtvolumen von circa EUR 180-200 Mio. und knapp 30.000 m² Geschossfläche. Im Erdgeschoss wird neben einem Service- und Business-Angebot eine Handelsfläche zur unmittelbaren Nahversorgung geplant. Die Entwickler streben einen Baubeginn bereits im zweiten Quartal 2018 an.