Magna Real Estate AG baut ihr Engagement in der Brancheninitiative “ESG Circle of Real Estate” (ECORE) aus und bringt ihre Expertise in dem neu gegründeten “ECORE Fachausschuss Pflege- und Sozialimmobilien” ein. Gemeinsames Ziel der Initiative ist die Etablierung eines belastbaren und marktfähigen Branchenstandards zur Messung der Nachhaltigkeitsperformance von Immobilien und…

[…]