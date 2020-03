Magna shoppt in Essen und Kiel

Magna Real Estate AG setzt seine Strategie fort weiterhin neue Immobilien zu akquirieren. Dabei investiert das Unternehmen nicht nur in Metropolen, sondern auch auf attraktive Großstädte und hat zwei Bürogebäude in Essen und Kiel erworben.

.

Ankauf im Südosten Essens

Nach dem Kauf und der Revitalisierung des City Towers [wir berichteten] hat der Hamburger Projektentwickler erneut in Essen investiert und den rund 8.900 m² großen Gebäudekomplex in der Steubenstraße 53-57/Kurfürstenstraße 25-27 in den Eigenbestand aufgenommen. Die Mietfläche erstreckt sich auf ein Erd- sowie drei Obergeschosse.



Der Erwerb ist zugleich ein Beleg, dass sich die im vergangenen Jahr gegründete Magna Projektentwicklung West GmbH [wir berichteten] erfolgreich am Markt etabliert hat. Essen ist mit rund 580.000 Einwohnern die viertgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens und gehört zu den zehn größten in Deutschland.



„Das Objekt liegt zentrumsnah im Südostviertel Essens unweit des Hauptbahnhofs und der Autobahn A 40 und ist damit perfekt an die Verkehrsinfrastruktur angebunden. Zudem überzeugt die Liegenschaft mit einer vollständigen Flächenbelegung und einer langfristig stabilen öffentlichen Nutzung durch die Stadt Essen“, erklärt David Liebig, Vorstand der Magna Real Estate AG.



„Der Erwerb des an die Stadt Essen langfristig vermieteten Bürogebäudes ist eine optimale Ergänzung unseres Portfolios und bietet langfristiges Value-add-Potential. Essen ist als bedeutender Industriestandort Sitz bekannter Großunternehmen und als Oberzentrum in Nordrhein-Westfalen sowie Universitätsstadt mit seiner hervorragenden Lage im Rhein-Ruhr-Gebiet ein Standort mit großem Potenzial“, ergänzt Olaf Geist, Geschäftsführer der Magna West.



Neuzugang in Kiel

Neben dem Ankauf im Ruhrgebiet war das Unternehmen auch im Norden Deutschlands aktiv und hat den rund 5.000 m² großen Bürokomplex am Sophienblatt 74-78 in Kiel in den Bestand der Magna Portfolio Management GmbH aufgenommen. Insgesamt erstreckt sich die Mietfläche auf ein Erd- und sieben Obergeschosse. Die Landeshauptstadt Kiel ist mit fast 250.000 Einwohnern die größte Stadt Schleswig-Holsteins.



„Das Objekt liegt am südlichen Ende der Kieler Innenstadt in direkter Nachbarschaft zum Hauptbahnhof und ist hervorragend an die Verkehrsinfrastruktur angebunden. Zudem überzeugt die Liegenschaft mit einer vollständigen Flächenbelegung und einer stabilen gewerblichen Nutzung“, erläutert David Liebig.



„Der Erwerb des Objekts ist eine optimale Ergänzung unseres Portfolios. Kiel bietet sich als prosperierende Landeshauptstadt mit seiner infrastrukturell guten Lage und meist gut ausgestatteten Flächen, für Büronutzer als Unternehmensstandort mit Zukunft an“, ergänzt Martin Göcks, Vorstand der Magna Real Estate AG und Leiter des Bereichs Portfolio Managemen.



Während Hinsch & Völckers vermittelnd tätig war, wurde der Hamburger Projektentwickler bei der Transaktion rechtlich von der Kanzlei Walch Rittberg Nagel beraten.