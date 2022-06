Magna realisiert 33 Wohneinheiten in Lübeck

Die Magna Real Estate AG reagiert auf die hohen Wohnungspreise in Hamburg und investiert mit dem Ankauf eines rund 3.000 m² großen Projektentwicklungsgrundstücks in Lübeck ins Umland der Hafenmetropole. Auf dem Areal im Stadtteil St. Lorenz Süd sind 33 moderne und nachhaltige Wohneinheiten auf ca. 4.000 m² Bruttogeschossfläche geplant.

