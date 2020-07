Magna kauft in Nürnberg von Fuchs

Die Magna Asset Management hat sich für ihren Spezial-AIF Magna Wohnen 01 ein Wohnprojekt des Projektentwicklers Fuchs & Söhne in Nürnberg gesichert. Dies ist bereits der zweite Deal in der Metropolregion binnen 12 Monaten. Erst im September letzten Jahres hatte der Assetmanager das Wohnprojekt „Da.Heim 5“ im mittelfränkischen Oberasbach - südwestlich von Nürnberg - erworben, das Ende 2020 fertiggestellt sein soll und dann ebenfalls in den Spezial-AIF eingebracht wird [Magna erwirbt Wohnkomplex in der Metropolregion Nürnberg von Fuchs].

.