Magna Immobilien heißt jetzt Magna Real Estate

Die Magna Immobilien AG firmiert um und tritt ab sofort unter dem neuen Namen Magna Real Estate AG auf. Die Umbenennung trägt der zunehmend internationaleren Ausrichtung der Magna Rechnung.

„Wir planen auch dieses Jahr unser rasantes Wachstum fortzusetzen. Insbesondere in den Bereichen Micro-Living-, Büro- und Hotelflächen sowie Long-stay-Apartments wollen wir weiter zulegen. In Deutschland und auch Österreich sind wir bereits etabliert, haben viele Projekte in der Pipeline. Darüber hinaus werden wir uns zunehmend auch mit dem europäischen Ausland befassen und Zielmärkte identifizieren. Wir rechnen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von mindestens 1 Mrd. Euro in den nächsten 18 bis 20 Monaten“, erklärt David Liebig, Vorstand der Magna Real Estate AG.