Magna Immobilien baut in HH-Stellingen

Die Magna Immobilien plant einen Komplex mit 65 Mietwohnungen im Hamburg-Stellingen. Für das dazu erworbene Grundstück an der Randstraße 65 haben die Hanseaten den Bauvorbescheid bereits in der Tasche. Um alsbald in die Realisierungsphase einzusteigen soll laut des Investors auch möglichst zeitnah der Bauantrag gestellt werden. Für die Gestaltung des leicht kubisch anmutenden Komplexes mit einer BGF von 6.500 m² zeichnet das Architekturbüro Schenk + Waiblinger verantwortlich.

Der Stadtteil im Norden der Hansestadt ist einerseits via A7 sehr gut an den Fernverkehr angebunden, verfügt qua S-Bahn allerdings auch über eine schnelle Direktverbindung zu Hauptbahnhof und City. Weshalb Stellingen als bevorzugtes Wohngebiet für in der Elbmetropole Beschäftigte gilt, die aber die extrem hohen City-Mieten scheuen. Jörn Reinecke, Vorstand der Magna Immobilien AG, rechnet sich daher ausgezeichnete Vermarktungschancen für das Vorhaben aus. Der Baustart ist für das zweite Quartal 2018 geplant.