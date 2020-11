Magna AM führt mit Argentus Smart Metering ein

Argentus hat Magna bei der Einführung eines digitalen Messwesens beraten. Nachdem im Rahmen eines von Argentus organisierten bundesweiten zweistufigen Ausschreibungsprozesses unter 20 Messstellenbetreibern schlussendlich Discovergy ausgewählt wurde, werden im ersten Halbjahr 2021 zunächst 17 Wohn- und Gewerbeimmobilien in ganz Deutschland mit zusammen rund 100.000 m² auf Smart Metering umgestellt. Dafür werden rund 110 Stromzähler und 15 Gaszähler umgerüstet. Zukünftig erfolgt die Zählerablesung per Gateway Cloud Lösung und somit nicht mehr manuell. Das ermöglicht eine einheitliche Visualisierung der relevanten Key Performance Indicators in einem Onlineportal und bildet so einen wichtigen Baustein beim Aufbau und der Implementierung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitsreportings. Erst vor wenigen Monaten optimierte Argentus zudem bereits den Energieeinkauf für die Objekte der Magna Asset Management.

.