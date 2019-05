Magistrat ebnet Weg für Umzug und Vereinsheimneubau von Germania Steinheim

Die Firma Flexa, die Kabelschutzsysteme aus Metall und Kunststoff herstellt, will in der Darmstädter Straße weiter wachsen. Dazu bedarf sie des benachbarten Fußballplatzes des Sportvereins 1910 Germania Steinheim (SVG). Der Verein wiederum ist auf die Stadt zugekommen, um sein bis 2068 eingetragenes Erbbaurecht an der Sportanlage Hellenhang inklusive Vereinsheim aufzugeben und ein neues Haus auf der städtischen Sportanlage Pfaffenbrunnen zu bauen. Diesem Tausch hat der Magistrat jetzt zugestimmt. Den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der Darmstädter Straße“ hatten die Stadtverordneten schon im September 2018 gefasst. Die Stadt will die betreffenden Grundstücke an Flexa verkaufen.

.

Auf der städtischen Sportanlage Pfaffenbrunnen erhält der SVG eine begrenzte Teilfläche, um ein Vereinsheim zu bauen und zu betreiben. Das Nutzungsrecht ausschließlich für den Verein und nicht für Dritte währt vertragsgemäß über 50 Jahre; das Verpachten an einen Gastronomen ist damit ausgeschlossen.



Der Sportverein will mit dem Bau noch in diesem Jahr beginnen. Der SVG kalkuliert die Kosten dafür auf maximal 563.000 Euro. Den städtischen Entschädigungsbetrag von 112.000 Euro für die Aufgabe der bisherigen Sportanlage Hellenhang nutzt der Verein, um den Neubau zu finanzieren. Zusätzlich bezuschusst die Stadt das Investitionsvorhaben mit maximal 168.000 Euro. Der SVG will darüber hinaus beim Hessischen Innenministerium einen Zuschuss von 50.000 Euro beantragen, einen weiteren beim Main-Kinzig-Kreis. Nach dem Grundstücksverkauf an Flexa erhält der Verein von der Stadt zudem eine Zuwendung in Höhe der Hälfte des dabei erzielten Netto-Erlöses, aber nicht mehr als die Deckungslücke nach Abzug der Eigenmittel des SVG sowie der Zuschüsse und Zuwendungen von Dritten.



Kosten über die maximal vereinbarten 563.000 Euro hinaus gehen zu Lasten von Germania Steinheim, besagt die Absichtserklärung zwischen Stadt und Verein. Die Stadt übernimmt zusätzlich eine Ausfallbürgschaft von maximal 165.000 Euro für eine oder mehrere Darlehen, die der SVG zur Zwischenfinanzierung aufnimmt. Schließlich hilft auch die Firma Flexa beim Neubau.



Das alte Vereinsheim der SVG am Hellenhang hätte saniert werden müssen. Der Sportplatz dort bedarf einigen Pflegeaufwands wegen Lage und Unterbau, was mit dem Umzug entfällt. Am Pfaffenbrunnen kann der SVG seine Vereinsaktivitäten bündeln.



„Somit ergibt sich eine Win-win-Situation, bei der das Unternehmen Flexa, Germania Steinheim und die Stadt Hanau im Sinne von Arbeitsplatzschaffung und Sportförderung allesamt Vorteile haben“, bilanziert Oberbürgermeister Claus Kaminsky das Vorhaben abschließend.