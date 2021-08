Magdeburger Büroflächenumsatz über Vorjahresniveau

Nach Analysen von Aengevelt Research erzielte der Magdeburger Büromarkt im ersten Halbjahr 2021 einen Büroflächenumsatz (inkl. Eigennutzer) von rd. 12.500 m² und übertrifft damit das Ergebnis des Vorjahreszeitraums als auch das Ergebnis aus 2019 (jeweils 10.000 m²; +25%). Im Vergleich zum Halbjahresmittelwert der jüngsten Dekade(Ø 1. Halbjahr 2011-2020: 8.700 m² p. a.) ist ein deutliches Plus von 44% zu konstatieren.

Der Magdeburger Büromarkt startete mit rd. 2.900 m² im ersten Quartal 2021 vergleichsweise schwach in das Jahr (vgl. Ø Q1 2011-2020: 4.400 m²), zog aber im zweiten Quartal deutlich auf 9.600 m² an. Das sind ganze 60% mehr als noch vor Beginn der Corona Pandemie (Q2 2019: 6.000 m²) und sogar 123% mehr als das Dekaden-Mittel für das zweite Quartal (Ø Q2 2011-2020: rd. 4.300 m²). Zurückzuführen ist dies auf den bisher größten Mietabschluss in 2021 mit der BIMA, die über Aengevelt rd. 7.700 m² Bürofläche und rd. 1.150 m² Technik- und Archivfläche in Magdeburg langfristig mietet. Nutzer der top sanierten Altbauflächen in der „Listemannstraße 6“ ist eine Niederlassung des Bundesverwaltungsamtes.



Für das Gesamtjahr 2021 prognostiziert Aengevelt für Magdeburg einen Büroflächenumsatz um 21.500 m². Dies wäre ein überzeugendes Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres (21.500 m²) und moderat unter dem 10 Jahres-Mittel (Ø 2011-2020: rd. 22.900 m² p. a.). Der Magdeburger Büromarkt zeigt somit ungeachtet aller Widrigkeiten eine gute Performance.



Angebotsreserve bleibt unverändert

Die Angebotsreserve verbleibt mit Abschluss des zweiten Quartals 2021 auf einem konstanten Niveau von 72.000 m². Davon sind etwa 21.000 m² dem strukturellen Leerstand zuzuordnen, also dauerhaft leerstehende Flächen, die grundsätzlich bezugsfähig sind, aber keine Markttauglichkeit besitzen.



Die Leerstandsquote liegt entsprechend bei einem Büroflächenbestand von rd. 1,03 Mio. m² in Magdeburg aktuell bei 7%. Innerhalb eines Jahres blieb die Leerstandsquote somit unverändert. Bis Ende 2021 ist nachfragebedingt ein weiteres moderates Abschmelzen der Angebotsreserve auf rd. 71.000 m² zu erwarten.



Anziehende Büroflächenfertigstellung

Durch Fertigstellung des Blauen Bocks in der Magdeburger City wurden bereits im ersten Quartal 2021 ca. 15.200 m² neue Büroflächen fertiggestellt. Ein Fertigstellungsvolumen jenseits der 20.000 m²-Marke ist deshalb realistisch. Das wäre deutlich mehr als in den vergangenen Jahren: Seit 2017 wurden im Schnitt lediglich rd. 7.500 m² fertiggestellt.



Stabiles Mietpreisniveau

Die gewichtete Spitzenmiete hat sich innerhalb eines Jahres nicht verändert und verbleibt bei 13,50 Euro/m². Die mittlere Miete in Citylagen liegt bereits seit Jahresanfang 2020 auf dem Niveau von 9,80 Euro/m².



„Wir registrieren gerade im zweiten Quartal eine überdurchschnittlich hohe Nachfrage auf dem Markt. Da in Magdeburg traditionell die Umsätze im zweiten Halbjahr die des ersten überlagern, sind wir mehr als nur optimistisch, dass bis zum Jahresende mindestens das Niveau der beiden Vorjahre erreicht wird. Ein moderates Anziehen bei der Spitzenmiete ist ebenfalls wahrscheinlich, da im Jahresverlauf rd. 20.000 m² hochwertige und moderne Büroflächen fertig gestellt werden, die im Spitzensegment für weitere Dynamik bei der Preisentwicklung sorgen“, konstatiert Annett Lorenz-Kürbis, Mitglied der Aengevelt-Geschäftsleitung und Leiterin der Niederlassung Magdeburg.