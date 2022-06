Magdeburg: Privater Investor kauft Kulturdenkmal in Sudenburg

Engel & Völkers Commercial Magdeburg hat innerhalb eines Monats in Magdeburg ein zu 56 % vermietetes Wohn- und Geschäftshaus an einen privaten Investor vermittelt. Das Kulturdenkmal mit einer Gesamtnutzfläche von ca. 868 m² in der Braunschweiger Straße verfügt über 14 Wohnungen (ca. 748 m²) und eine Gewerbeeinheit (ca. 120 m²). Verkäufer war ein Bauträger aus Berlin.

.

“Sudenburg, als einer der bevölkerungsreichsten Stadtteile, bietet neben der vorhandenen gründerzeitlichen Bebauung eine gute Verkehrsanbindung an die Altstadt und den Magdeburger Ring. Darüber hinaus überzeugte u.a. den Käufer die Lage nahe der Halberstädter Straße, sodass auch die zukünftigen Mieter eine fußläufige Nahversorgung nutzen können.”, erläutert Philip Richter, Mitglied der Geschäftsleitung bei Engel & Völkers Commercial Magdeburg.