Magar zieht auf den iCampus im Werksviertel München

Das zur Neuhauser-Gruppe gehörende Magari hat auf dem iCampus im Werksviertel eröffnet. Für Gastro-Größe Aytac Beycan ist das Restaurant mit moderner italienischer Küche und After-Work-Events mittlerweile das sechste in München.

Mit einem neuen Konzept aus modern interpretierter italienischer Küche, Bar und After-Work-Club will der Münchner Gastronom Aytac Beycan seine neue Adresse im Werksviertel etablieren. Für den Inhaber ist das Geschäft nichts Neues: Vor rund 20 Jahren hat er die erste der mittlerweile vier Neuhauser Café Filialen gegründet. Anders als in seinen bisherigen Filialen verfolgt der Gastronom jedoch ein neues, speziell auf den iCampus zugeschnittenes Konzept. Mit den Lunch- und After-Work-Angeboten im Magari soll das Work-Life-Quartier iCampus im Werksviertel einen weiteren Anlaufpunkt für die Nutzer erhalten, der zum Verweilen einlädt.



„Das Magari ist eine tolle Ergänzung für den iCampus und das gesamte Werksviertel. Eine sehr hochwertige Adresse, die Mittagsangebote, Bar und After-Work-Club miteinander kombiniert, gibt es hier bisher nicht. Unsere Mieter freuen sich seit Beginn der Umbauarbeiten auf die Eröffnung“, sagt Stephan Kahl, Geschäftsführer der R&S Immobilienmanagement. Aytac Beycan freut sich, dass sein neues Konzept im Münchner Osten jetzt Wirklichkeit geworden ist: „Das Werksviertel mit dem iCampus ist für Gastronomen eine der spannendsten Adressen in München. Für den hochwertigen iCampus haben wir ein passendes, erstklassiges Restaurantkonzept entwickelt, dass die bunte Mischung an dynamischen und internationalen Unternehmen im Quartier anspricht.“