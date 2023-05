MAG baut neue Kita und Schulsporthalle am Zollhafen

Mit ihrem Siegerentwurf haben die Architekten Schneider+Schumacher Weiterbauen GmbH den Realisierungswettbewerb der Mainzer Aufbaugesellschaft mbh (MAG) für eine Kindertagesstätte sowie eine 3-Feld-Schulsporthalle in der Gaßnerallee am Mainzer Zollhafen gewonnen. Mit einer gelungenen städtebaulichen Komposition innerhalb der dreieckigen Grundstücksfläche überzeugten die Architekten aus Frankfurt die Jury, wobei insbesondere die Kita mit den ausschließlich ebenerdigen Gruppenräumen als besonders gelungen gewürdigt wird.

.

„Wir freuen uns sehr über das Ergebnis der Jury“, erläuterte Bürgermeister Günter Beck, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der MAG ist, „vor allem als Sportdezernent weiß ich, wie wertvoll eine Schulsporthalle an dieser Stelle und wie wichtig die benachbarte 6-zügige Kindertagesstätte gerade für die Neustadt ist“.



Die MAG hatte im Juni 2022 das 4.233 m² große Grundstück am Mainzer Zollhafen von der Zollhafen GmbH & Co.KG erworben, um auf dem Grundstück eine Kindertagesstätte sowie eine 3-Feld Schulsporthalle zu errichten. Gemäß Stadtratsbeschluss vom 17. Mai 2023 will die Stadt Mainz nach Fertigstellung das Gebäudeensemble anmieten, hat sich zugleich auch eine Kaufoption zusichern lassen.



„Wir werden jetzt die Planungen vertiefen und die Anregungen aus der Jurysitzung aufnehmen und mit dem Architekturbüro optimieren, um dann den Bauantrag einzureichen“, so die MAG-Geschäftsführer Martin Dörnemann und Ralf Sadowski. Läuft alles nach Plan ist mit der Fertigstellung Ende 2027 zu rechnen.



Die Wettbewerbsjury unter Vorsitz des Stuttgarter Architekten Prof. Jens Wittfoht hatte sich einstimmig für den Siegerentwurf ausgesprochen, der mit einem Preisgeld von 11.500 Euro honoriert wurde. Auf dem zweiten Platz landete Meixner Schlüter Wendt aus Frankfurt. Der Drittplatzierte war „Faerber Architekten aus Mainz. Zvonko Turkali Architekten wurde mit einem Anerkennungspreis gewürdigt. Neun Büros hatten sich am Realisierungswettbewerb beteiligt, der in einem anonymisierten Verfahren durchgeführt wurde.



Die MAG hatte einen hochbaulichen Realisierungswettbewerb durchgeführt, da im Bereich des ehemaligen Zollhafens mit einer zum Teil schon bestehenden Bebauung gerade ein anspruchsvolles, neues Stadtquartier entsteht. „Der Wettbewerb ist eine gute Möglichkeit“, ergänzt MAG-Projektleiterin Hargitta Hartmann, „dass auch ein qualitätsvolles und nachhaltiges Entwurfskonzept gefunden wird. Wir danken allen Büros für ihre Beteiligung und die intensive Auseinandersetzung mit der Aufgabe. Alle Entwürfe waren qualitativ hochwertig und gut durchdacht, darüber darf das einstimmige Juryergebnis nicht hinwegtäuschen.“



Till Schneider, einer der Geschäftsführenden Gesellschafter von schneider+schumacher Weiterbauen GmbH erklärt die Kernkompetenzen seines Siegerentwurfs: „Wir haben ins Zentrum der Planung einen bewussten städtebaulichen Kontrast gelegt, weil die Gebäudevolumen der Nachbarschaft alle sehr kräftig sind. Wir freuen uns, dass diese durch die öffentlichen Nutzungen der Sporthalle und Kita gewollte Unterordnung auf eine derart große Zustimmung trifft. Wir blicken dem Projekt mit großer Vorfreude entgegen.“