Maersk lässt Johann Kontor von Office Group ausbauen

Maersk hat die Office Group GmbH als Generalübernehmer für den Ausbau seines deutschen Hauptsitzes beauftragt. Das von Aug Prien und Captiva realisierte Johann Kontor am Klosterwall [wir berichteten] umfasst rund 17.000 m² Bürofläche. Hier werden bis zu 1.500 Arbeitsplätze angesiedelt.

