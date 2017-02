Mähren zahlt 20 Mio. für fünf Mehrfamilienhäuser

Die Mähren AG hat das neue Jahr 2017 mit dem Ankauf von fünf Mehrfamilienhäusern eröffnet. Für mehr als 20 Millionen Euro erweitert sich der Bestand damit um 205 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von 14.125 m².

Drei der erworbenen Objekte befinden sich in Berlin, dem Heimatmarkt des Bestandshalters: in den Ortsteilen Charlottenburg, Schöneberg und Tempelhof. Je ein weiteres Mehrfamilienhaus wurde in Dresden und in Magdeburg angekauft. Seit 2015 investiert die Mähren AG auch in mittel- und ostdeutschen Städten mit einer positiven demografischen und wirtschaftlichen Entwicklung.



Neues Investitionsziel für 2017 und 2018

„Dieses und kommendes Jahr wollen wir 300 Millionen Euro investieren“, sagt Jakob Mähren, CEO der Mähren AG. „Unsere ersten fünf Ankäufe sind dafür der ideale Auftakt. Derzeit prüfen wir intensiv mögliche Investitionsziele in der gesamten Bundesrepublik auch außerhalb unserer bereits erschlossenen Märkte.“ Im vergangenen Jahr 2016 hatte Mähren bereits mehr als 150 Millionen Euro in Wohnimmobilien in deutschen Großstädten angekauft und damit das Investitionsziel deutlich übertroffen.