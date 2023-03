Die Mähren AG eröffnet ein Regionalbüro in Essen. Um die Wachstumpotenziale des Ruhrgebiets voll auszuschöpfen, werden ab Anfang März die regionalen Geschäfte vom NRW-Office in der Rüttenscheider Straße in Essen aus geführt. Damit ist ein wichtiger Baustein für die langfristige Wachstumsstrategie in der Region gelegt.

