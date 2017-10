Mähren setzt mit Projects auf temporäres Wohnen

Die Mähren AG investiert in die Projects XYZ GmbH, eine Co-Living-Community. Das Start-up erhält eine hohe sechsstellige Seed-Finanzierung. Das PropTech-Unternehmen beabsichtigt, in den nächsten Monaten über 100 Zimmer in Berlin anzubieten und mittelfristig das Angebot auf weitere europäische Großstädte auszuweiten.

Neue europaweite Plattform für Co-Living

Die Co-Living-Community von Projects ermöglicht ihren Mitgliedern die unkomplizierte und flexible Anmietung möblierter Zimmer in Wohngemeinschaften. Die Nutzer profitieren zudem von einem Rundum-Service. Dieser umfasst neben Handtüchern, Bettwäsche, voll eingerichteter Küche und einem wöchentlichen Reinigungsservice auch einen Internetanschluss, Netflix und Sonos-Audiosystem. Abgerundet wird das Service-Paket durch einen Community-Manager, der vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung steht.



„Unsere Hauptzielgruppe sind Young Professionals, die berufsbedingt für begrenzte Zeit den Wohnort wechseln und mit Gleichgesinnten in Gemeinschaft wohnen wollen. Ebenso attraktiv ist das Angebot für Firmen, die qualitativ hochwertige temporäre Unterkünfte für Mitarbeiter suchen“, sagt Luca Bovone. Projects bietet eine zentrale Schnittstelle für die Wohnungssuche. Nutzer können sich über die Website von Projects bewerben und werden in einem persönlichen Gespräch mit einem Teammitglied interviewt.



Wertsteigerungspotenzial durch flexibles Vermietungsmanagement

Für Immobilieneigentümer und Bestandshalter bietet das Konzept laut Projects eine Reihe von Vorteilen, denn das PropTech steuert als Mieter zentral die Weitervermietung an die Nutzer. Die Vermietung einzelner Zimmer erlaubt auf gleicher Fläche höhere Mieteinnahmen und dadurch Wertsteigerungspotenziale. "Projects verbindet Langfristigkeit mit Flexibilität. Den Eigentümern bietet das Konzept eine langfristige und hochwertige Flächenauslastung. Die Plattformnutzer profitieren von einem komfortablen und sehr flexiblen Wohnungsservice“, sagt Jakob Mähren.