Mähren plant weitere Investitionen für 300 Mio. Euro

Die Mähren AG hat im Jahr 2016 mehr als 150 Millionen Euro investiert und damit ihr selbst gesetztes Investitionsziel übertroffen. Über das Gesamtjahr konnte der Bestand um 77 Objekte mit 1.368 Wohneinheiten und rund 92.500 m² Wohnfläche erweitert werden. Auch in den beiden kommenden Jahren will Mähren mindestens 300 Millionen Euro in Wohnimmobilien stecken und den Bestand insbesondere im Heimatmarkt Berlin deutlich ausbauen.

„2016 war ein ereignisreiches Jahr für uns. Auch nach der Umfirmierung zur Aktiengesellschaft konnten wir unsere Dynamik reibungslos beibehalten. Unser Ziel, in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt mehr als 300 Millionen Euro zu investieren, konnten wir deutlich übertreffen“, erläuterte Jakob Mähren, CEO der Mähren AG.



Jahresabschluss mit 13 Ankäufen

Im vierten Quartal 2016 hat die Mähren AG für 20,5 Millionen Euro 13 Objekte mit 168 Einheiten und rund 12.500 m² Fläche erworben. Fünf Objekte davon befinden sich in attraktiven Wohnlagen der Bundeshauptstadt, in Friedrichshain, Moabit, Prenzlauer Berg, Zehlendorf und in Reinickendorf. Hinzu kommen weitere acht Ankäufe in Mittel- und Ostdeutschland: Drei Mehrfamilienhäuser wurden in Leipzig gekauft, vier in Dresden und eins in Magdeburg.