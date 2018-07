Mähren erwirbt weiteres Wohninvestment in Magdeburg

Die Mähren AG hat durch Vermittlung von Aengevelt ein weiteres Wohninvestment in Magdeburg erworben. Es handelt sich um drei vollvermietete Mehrfamilienhäuser in gefragter Wohnlage auf der Großen Diesdorfer Straße im Stadtteil Stadtfeld westlich des Magdeburger Zentrums. Die 1930 errichteten und fortlaufend sanierten und modernisierten Immobilien verfügen über 17 Wohneinheiten mit insgesamt knapp 1.000 m² Wohnfläche. Verkäufer ist ein regionaler Privatinvestor. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.



„Der Mähren AG hat erneut die Gelegenheit genutzt, ein nachhaltiges Investment an einem gefragten Wohnstandort für eine attraktive Rendite zu tätigen“, fasst Annett Lorenz-Kürbis, Niederlassungsleiterin von Aengevelt in Magdeburg, zusammen und ergänzt: „Die Anfangsrenditen für Mietwohnhäuser im Bestand haben analog zur bundesweit hohen Nachfrage nachgegeben und bewegen sich aktuell in einer Bandbreite zwischen 5,3% und 6,3%. Im Vergleich zur Mehrzahl der anderen deutschen Immobilienzentren ist das Renditeniveau in Magdeburg damit indessen auch weiterhin überdurchschnittlich hoch und entsprechend attraktiv und wettbewerbsfähig. Dies führt neben der seit Jahren stabilen Nachfrage potenter lokaler Investoren zu einem anhaltenden Interesse seitens nationaler und internationaler Kapitalanleger.“