Mähren baut Bestandsportfolio in Berlin weiter aus

Die Mähren AG erwirbt im zweiten Quartal 2021 zahlreiche Wohnimmobilien in Berlin und baut ihr Bestandsportfolio in der Hauptstadt damit weiter aus. Darunter ist ein Portfolio mit drei Wohnanlagen, die 345 Wohn- und Gewerbeeinheiten auf insgesamt rund 29.000 m² Nutzfläche umfassen. Die Objekte befinden sich in den beliebten Berliner Stadtteilen Kreuzberg (Moritzplatz), Neukölln (Schillerkiez) und Wedding (Antonkiez). Zudem erwirbt das Unternehmen unter anderem eine weitere Wohnanlage im Berliner Stadtteil Neukölln mit knapp 100 Wohneinheiten.

.

Insgesamt konnte das Unternehmen im ersten Halbjahr 2021 bereits bundesweit Transaktionen für rund 134 Millionen Euro tätigen und hat damit bereits jetzt das Gesamttransaktionsniveau des Vorjahres erreicht. Weitere Ankäufe stehen unmittelbar vor Vertragsunterzeichnung und sind in Vorbereitung.



„Ich glaube weiterhin an eine positive Entwicklung meiner Heimatstadt Berlin, der Anziehungskraft als Lebens- und Wirtschaftsstandort und der damit verbundenen Attraktivität des Wohnimmobilienmarkts – unabhängig von der anhaltenden Regulierungslust der Politik. Wir halten an unserem Jahresziel weiter fest“, sagt CEO Jakob Mähren.



„Uns ist als langfristig orientiertes Unternehmen sehr an der zukünftigen Entwicklung Berlins gelegen, ebenso an einem angenehmen Miteinander von Mieter und Vermieter. Durch einen positiven Austausch mit den Bezirken konnten wir zu den Objekten schnell Abwendungsvereinbarungen schließen. Bestehende Mietverträge sind damit zusätzlich abgesichert“, führt Mähren aus.