Mähren erweitert Vorstand um Dennis Rekittke

Dennis Rekittke

© Mähren AG

Die Mähren AG hat Dennis Rekittke zum 1. Januar 2021 zum neuen Chief Operations Officer (COO) berufen und erweitert damit den Vorstand neben Simon Laube und Jakob Mähren.

.

Das Unternehmen untermauert damit nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr 2020 seine Expansionspläne. Dennis Rekittke war bereits zuvor viereinhalb Jahre bei der Mähren AG als Director of Corporate Development tätig. In diesem Zeitraum war er maßgeblich für den Ausbau der Unternehmensaktivitäten mitverantwortlich und hat unter anderem federführend die Geschäftsbereiche Unternehmensbeteiligungen, Partnerschaften und Controlling ausgebaut.



Als neues Vorstandsmitglied ist er verantwortlich, die Expansion der Mähren weiter voranzutreiben. Dafür ist er mit dem Ausbau strategischer Partnerschaften, der Weiterentwicklung interner Unternehmensstrukturen sowie dem Aufbau neuer Gesellschaftsstrukturen betraut. Zudem ist er in die Projektsteuerung und das Controlling in leitender Position involviert. „Mit Dennis Rekittke als Chief Operations Officer haben wir ein erfahrendes Vorstandsmitglied dazugewonnen und die Weichen für weiteres Wachstum in anderen Regionen und Geschäftsbereichen gestellt“, sagt CEO Jakob Mähren.