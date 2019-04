Madsack vermittelt in Ratingen und Hilden

Die Madsack Immobilien Gruppe vermittelte im April zwei Objekte im Raum Düsseldorf. In Ratingen wurde ein Jugendstil-Mehrfamilienhaus mit sechs Wohneinheiten verkauft. In Hilden kaufte eine Privatperson eine kleine Wohnanlage mit 13 Wohneinheiten.

.

Privatperson kauft Mehrfamilienhaus in Ratingen

Eine Privatperson kaufte das gepflegte Mehrfamilienhaus in der Bahnstraße 38 mit insgesamt 6 Wohneinheiten, die sich auf knapp 543 m² Wohnfläche verteilen. Die Immobilie mit Garten soll in den Vermögensbestand des neuen Eigentümers einfließen. Über die genaue Summe des Kaufpreises wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreisfaktor lag beim knapp 21,5-Fachen der Jahresnettomiete.



Privatperson sichert sich Wohnanlage in Hilden

Etwas weiter südlich konnte der Verkauf des Hauses Elberfelder Straße 86/Oststraße 65 mit insgesamt 13 Wohneinheiten, die sich auf knapp 1.048 m² Wohnfläche verteilen, vermittelt werden. Das großzügige Mehrfamilien-Eckhaus mit Garagen und Stellplätzen soll in den Vermögensbestand des neuen Eigentümers einfließen. Über die genaue Summe des Kaufpreises wurde beidseitiges Stillschweigen vereinbart. Der Kaufpreisfaktor lag beim knapp 19,0-Fachen der Jahresnettomiete.