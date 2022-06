Madison und Griffin JV baut Deutschland-Aktivitäten aus

Das von Madison International Realty und Griffin Capital Partners im vergangenen Jahr gegründete Joint Venture [wir berichteten] vermeldet seinen ersten Verkauf in Deutschland. Die Industrie- und Logistikplattform International Industrial Properties (IIPROP) trennt sich von zwei Projekten in Wenden und Salzgitter. Das Transaktionsvolumen beträgt mehr als 110 Millionen Euro.

