Madison sichert sich Beteiligung an Signas 12,5 Mrd. Euro-Portfolio

Madison International Realty hat über das mit ihr verbundene Luxemburger Vehikel MIELI II Sarl (MIELI II) Anteile in Höhe von 5,0 Prozent an der Signa Prime Selection AG gekauft. In dieser Gesellschaft hat der Haupteigner Signa Holding GmbH 27 hochwertige Immobilien und Bauprojekte sowie das 60 Objekte umfassende Kaufhof-Portfolio in einem Gesamtwert von 12,5 Milliarden Euro gebündelt. Das Immobilienportfolio beinhaltet eine Fläche von 2,4 Millionen m² in den Nutzungsarten Luxus-Einzelhandel, Warenhaus, Büro, Hotel und Wohnen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

