Madison sichert sich weitere 2,2 Prozent am 15 Mrd.-Portfolio von Signa Prime

Nach dem im vergangenen Juli durch das Vehikel MIELI II Sarl (MIELI II) erfolgten Kauf von Anteilen in Höhe von 5 Prozent [wir berichteten] hat Madison International Realty nun über das mit ihr verbundene Luxemburger Vehikel MIEPPI Sarl (MIEPPI) für einen zweiten institutionellen Investor Anteile in Höhe von rund 2,2 Prozent an der Signa Prime Selection AG, die unter anderem 27 hochwertige Immobilien und Bauprojekte hält, erworben. Das Immobilienportfolio beinhaltet eine Fläche von 2,4 Millionen m² und umfasst erstklassige Büro-Objekte, Luxus-Einzelhandel sowie Hotel- und Wohnimmobilien. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Zu den Anteilseignern von Signa Prime zählen hochrangige Investoren wie die deutsche RAG-Stiftung, die R+V Versicherungsgruppe, die Peugeot-Familie, Kühne Holding und andere. Die Signa Holding bleibt Mehrheitseigner.



Rund 80 Prozent der Immobilien des aktuellen Portfolios sind in Deutschland, 18 Prozent in Österreich und 2 Prozent in Italien angesiedelt. Es handelt sich mehrheitlich um stabile Core-Objekte, die aufgrund der hohen Vermietungsquote von rund 98 Prozent und einer durchschnittlichen Mietvertragslaufzeit von fast 20 Jahren sichere Einnahmen generieren. Darüber hinaus bietet das Portfolio ein attraktives Wertschöpfungspotenzial, da viele Mieten unter aktuellem Marktniveau liegen und es einige äußerst attraktive Entwicklungs- und Sanierungsprojekte beinhaltet.



Ikonen im Portfolio sind unter anderem das KaDeWe und der Upper West Tower in Berlin, der Oberpollinger und die Alte Akademie in München, das Alsterhaus und die Alsterarkaden in Hamburg, die vom Architekten Otto Wagner geplante Postsparkasse, das Park Hyatt und das Goldene Quartier in Wien und das Kaufhaus Tyrol in Innsbruck. Zu den Immobilien des vor kurzem erworbenen Kaufhof-Portfolios zählen Galeria Kaufhof am Alexanderplatz in Berlin und auf der Zeil in Frankfurt sowie das Carsch-Haus in Düsseldorf.



„Diese Transaktion baut auf unsere exzellente Beziehung zu Signa Prime seit unserem ersten Investment über MIELI II in das Unternehmen im letzten Sommer auf“, kommentiert Matthias Cordier, Managing Director von Madison. „Unsere weitere Beteiligung an Signa Prime über MIEPPI belegt unser Vertrauen in das attraktive, erstklassige Portfolio und das hervorragende Managementteam des Unternehmens. Über alle Anlageklassen hinweg handelt es sich um außergewöhnliche Immobilien in bester Lage. Wir sind davon überzeugt, dass sie langfristig stabile Einnahmen generieren und ein Wertsteigerungspotenzial durch Neu- und Anschlussvermietungen sowie Entwicklungs- und Sanierungsprojekte bieten.“