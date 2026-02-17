Madaster ruft die Crowd: Kapitaloffensive für die Kreislaufwende am Bau

Das digitale Materialkataster Madaster steht nun auch Investoren aus der Branche und darüber hinaus offen. Madaster will mit einer breit angelegten Crowdfunding-Kampagne unter dem Motto „Von der Crowd für die Crowd“ die Produktentwicklung vorantreiben, eine internationale Expansion erreichen und zirkuläres Bauen in Europa schneller etablieren.

Seit 2021 arbeitet das Unternehmen am Aufbau eines bundesweiten Registers, das die verbauten Materialien von Immobilien systematisch erfasst. Die Plattform liefert Eigentümern und Projektentwicklern Angaben zu Materialzusammensetzung, Recyclingfähigkeit, potenziellen Schadstoffen sowie gebundenen CO2-Emissionen. Gerade im Sanierungsbereich werde der Mangel an belastbaren Gebäudedaten zunehmend zum Hemmnis für nachhaltige Entscheidungen.



Mit dem frischen Kapital will Madaster die Weiterentwicklung der Technologie vorantreiben, neue Märkte erschließen und das Partnernetzwerk ausbauen. Ziel ist es, zirkuläres Bauen als Standard in Europa zu verankern und Transparenz über den materiellen Wert von Gebäuden zu schaffen.



Geschäftsführer Patrick Bergmann sieht darin einen notwendigen Schritt: Während Konsumgüter längst transparent dokumentiert seien, fehle es bei Gebäuden an vergleichbaren Informationen. Die Kampagne soll daher nicht nur Finanzierung sichern, sondern auch eine breitere Beteiligung an der Kreislaufwende ermöglichen. „Wir wissen ziemlich genau, wo unsere Avocado herkommt, wie sie angebaut wurde und können sogar ihren CO2-Fußabdruck einsehen, aber wissen nichts über die Gebäude, in denen wir leben und arbeiten. Höchste Zeit, das zu ändern“, erklärt Patrick Bergmann, Managing Director von Madaster Germany. „Mit unser Crowdfunding-Kampagne wollen wir nicht nur unsere Plattform weiterentwickeln, sondern auch allen Interessierten die Möglichkeit geben, sich einzubringen und ein Teil von Madaster zu werden. Von der crowd für die crowd – gemeinsam für zirkuläres Bauen.“