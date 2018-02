Macquarie kauft Münchener Fondsmanager GLL

Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), eine Tochter der australischen Macquarie Group, übernimmt die GLL Real Estate Partners (GLL). Die Münchner werden künftig als Immobilienbeteiligungsplattform für MIRA in Europa sowie Nord- und Südamerika agieren. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen vereinbart. GLL wird die Geschäfte weiterhin unter dem bisherigen Namen führen. Auch die Gründer Gerd Kremer und Rainer Göbel sowie Managing Director Dana Gibson werden weiterhin die Geschäfte von GLL leiten und somit Kontinuität und Stabilität für Mitarbeiter, Kunden und Geschäftspartner gewährleisten.

GLL verfügt mit einem verwalteten Vermögen von rund 7 Mrd. Euro, das von einem Team von über 130 Mitarbeitern in Europa, Amerika und Südkorea betreut wird. Das aktuelle Portfolio von GLL umfasst 100 Immobilienbeteiligungen und Entwicklungsprojekte in Büro-, Handels- und Gewerbeimmobilien, davon 44 % in Europa, 51 % in den USA und 5 % in Lateinamerika. Nach Abschluss der Transaktion werden MIRA und GLL für ihre Investoren ein Immobilienvermögen von insgesamt rund 10,6 Mrd. Euro weltweit verwalten.



„Wir freuen uns darüber, das Team von GLL bei MIRA zu begrüßen„, sagt Martin Stanley, Global Head von MIRA. „Diese Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt für den Wachstums- und Diversifikationskurs, den MIRA im Bereich Immobilien verfolgt, und wird zu einer wesentlichen Stärkung unserer weltweiten Präsenz in diesem Sektor beitragen. Wir verfügen über eine globale Plattform und eine starke Erfolgsbilanz in der Kapitalakquisition. Durch die Kombination mit der Immobilien-Expertise von GLL schaffen wir damit beste Voraussetzungen, um unser Angebot für unsere jeweiligen Kunden in den kommenden Jahren auszubauen.“



Der Abschluss der Transaktion wird für das zweite Quartal 2018 erwartet, vorbehaltlich der üblichen aufsichts- und kartellrechtlichen Genehmigungen.