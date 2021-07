Macquarie AM investiert 39 Mio. Euro in Helsinki

Macquarie Asset Management hat im Namen des verwalteten Immobilienfonds Macquarie GLL European Property Fund vereinbart, rund 39 Millionen Euro in die Entwicklung von zwei LEED-Gold zertifizierten Bürogebäuden in Finnland zu investieren.

.

Das Projekt wird in Helsinkis aufstrebendem Stadtteil Pasila entstehen und an den bestehenden 19.700 m² großen Ilmalanrinne-Gebäude- komplex angrenzen, der 2019 im Namen des Immobilienfonds erworben wurde. Zum Zeitpunkt der geplanten Fertigstellung im ersten Quartal 2023 wird das Projekt etwa 11.500 m² zusätzliche Bürofläche bieten.



Die Gebäude werden unter Berücksichtigung höchster Design- und Nachhaltigkeitsstandards entwickelt, wobei Macquarie Asset Manage- ment ein Gold-Rating im Rahmen des LEED-Zertifizierungssystems für ökologische Gebäude anstrebt. Heizung, Kühlung und Strom für die Gebäude werden zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen bezogen, ergänzt um Solaranlagen auf den Dächern, Grünflächen und einem Fokus auf nachhaltige Bauprinzipien.



„Ich freue mich, dass wir dieses spannende Entwicklungsprojekt in Helsinkis wachsendem Pasila-Viertel vorantreiben. Die Folgeinvestition an unserem Standort Ilmalanrinne ist ein Be- leg für unseren engagierten Ansatz im Management unserer Bestandsimmobilien und unseren Fokus auf das Wohlbefinden der Mieter“, sagt Dana Gibson, Co-Leiter von Macquaries Asset Management Immobilienteam in Europa.



Es wird erwartet, dass die Entwicklung der Gebäude aufgrund der Nähe zu wichtigen Verkehrsanbindungen und der wachsenden Zahl von Unternehmen, die in das zunehmend internationale Geschäftsviertel Pasila ziehen, auf großes Interesse stoßen wird. Die Uponor Corpora- tion, ein führender Anbieter von nachhaltigen Gebäude- und Infrastrukturlösungen, der an der Nasdaq Helsinki notiert ist, hat den Standort für seinen neuen globalen Hauptsitz ausgewählt. Zudem ist die Sweco Group, ein führendes europäisches Architektur- und Ingenieurbüro, derzeit Hauptmieter der drei bestehenden Bürogebäude des Komplexes.