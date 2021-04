Macquarie AM closed Logistik-Portfoliokauf für BVK in Polen

Der Asset Manager hat den Abschluss des Erwerbs eines 190 Millionen Euro großen Logistikimmobilienportfolios in Polen im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer bekannt gegeben. Der Schlusspunkt ist die Übernahme des 21.500 m² großen Gebäudes C im Hillwood Marki Logistikpark.

Macquarie Asset Management erwarb das Portfolio von Hillwood und 7R. Die erstklassigen Logistikimmobilien wurden zwischen 2017 und 2020 entwickelt und sind zu 100% an E-Commerce-, Fertigungs- und Drittlogistikunternehmen vermietet. Das Portfolio mit einer Größe von 276.000 m² besteht aus zwölf modernen Logistikimmobilien in den Logistikparks Hillwood Marki, 7R Park Kokotow und 7R Park Tczew in Warschau, Krakau und der Dreistadt. Es wurde in mehreren Schritten ab 2019 erworben.



„Erstklassige Logistikimmobilien an strategischen Standorten in ganz Mitteleuropa sind sehr gefragt, da sich das Wachstum der digitalen Wirtschaft weiter beschleunigt. Der Erwerb dieses Portfolios stellt für unseren Kunden der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) eine Gelegenheit dar, von diesen strukturellen Trends zu profitieren, und ein Engagement in hochwertigen Objekten an zentralen Logistikstandorten zu erhalten," sagt Dana Gibson, Chief Investment Officer und Co-Leiter von Macquaries Asset Management Immobilienteam in Europa.



Macquarie hat im Jahr 2020 Transaktionen im Wert von 300 Millionen Euro in europäische Logistikimmobilien im Kundenauftrag getätigt, darunter den Erwerb eines polnischen Last-Mile-Logistikportfolios mit 113.000m² sowie einer modernen Logistikimmobilie mit 41.000m² in Krakau. Außerdem hat das Unternehmen kürzlich den Verkauf von zwei 123.000m² großen, hochmodernen E-Commerce-Logistikimmobilien in Poznań und Wrocław abgeschlossen.