Apcoa betreibt 41.000 m²-Parkhaus in der Münchner Macherei

Nach dem Einstieg der Bayerischen Versorgungskammer im Herbst vergangenen Jahres [wir berichteten] konnte nun der nächste Meilenstein für die Quartiersentwicklung „Die Macherei“ erreicht werden. Die Apcoa Parking Deutschland GmbH als Europas größten Parkraumbetreiber wurde als Pächter für die circa 41.000 m² große Tiefgarage gewonnen. Der Parkraum in der Macherei, einem Joint-Venture-Projekt der Art-Invest Real Estate und der Accumulata Real Estate Group [wir berichteten], zählt mit rund 800 PKW-Stellplätzen auf zwei Etagen zu einem der größten im Münchener Stadtgebiet. Das Parkhaus wird ab Anfang 2021 betrieben, wenn die ersten Mieter in das insgesamt 74.400 m² große und bereits zu über 50 Prozent vermietete Quartier einziehen.

