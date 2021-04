Maarten van der Spek in neuer Position bei BNP Paribas REIM

Maarten van der Spek

Durch die Ernennung eines Global Head of Strategy will BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas REIM) seine Wachstumsziele sichern. Der Niederländer Maarten van der Spek hat die neu geschaffene Position zum 6. April übernommen. Er verfügt über Abschlüsse der Universitäten Amsterdam und Tilburg und ist seit über 20 Jahren in den Bereichen Research, Marktanalyse und Investmentstrategie für führende Investmentmanager und institutionelle Investoren tätig.

In den vergangenen fünf Jahren arbeitete van der Spek als Senior Strategist für die Abu Dhabi Investment Authority, nachdem er zwischen 2009 und 2016 als Head of Private Real Estate Strategy bei PGGM Investments tätig war. Zuvor war Maarten van der Spek über zehn Jahre bei Ing REIM tätig, wo er als Senior Account Manager und ab 2004 als Managing Director Research & Strategy Continental Europe verantwortlich zeichnete.



Von Paris aus wird er ein internationales Team leiten, das über mehrere europäische Metropolen verteilt ist. Er berichtet an Laurent Ternisien, Chief Client Officer und Mitglied des Executive Committee von BNP Paribas REIM. Durch die Schaffung der neuen Position werden zwei Schlüsselfunktionen zusammengelegt, um die Anforderungen institutioneller und privater Investoren besser erfüllen zu können: Research und Strategie sowie die Entwicklung neuer Produkte. Der Bereich Research und Strategie beinhaltet unter anderem die Überwachung und Analyse der Trends auf den europäischen Immobilienkapitalmärkten und der sich verändernden Investorenanforderungen sowie die Performance-Analyse bestehender Fonds in Zusammenarbeit mit den zuständigen Fonds-Managern. Bei der Entwicklung neuer Produkte (Fonds und Mandate) werden die wirtschaftlichen, finanziellen, ökologischen und sozialen Rahmenbedingungen berücksichtigt.



„Maarten van der Spek verfügt über Erfahrung in allen Segmenten des internationalen und europäischen Investmentmarkts, wie börsennotierte Immobiliengesellschaften, Real-Assets und alle anderen Arten von Immobilien-Assets. Er trägt zur Stärkung unserer paneuropäischen und multikulturellen Ausrichtung und damit zur Entwicklung innovativer Lösungen für unsere Kunden bei”, erläutert Laurent Ternisien.