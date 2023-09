M7 verkauft Logistikimmobilie in Remels

M7 Real Estate hat ein Lagerhaus mit einer Gesamtfläche von 15.000 m² in Remels verkauft. Die Immobilie gehört zum Portfolio, das M7 für Azure, einem Separate-Account-Mandat für Investitionen in Deutschland und Großbritannien, verwaltet.

.

Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche 15.000 m², wovon 1.089 m² auf Bürofläche entfallen. Durch verschiedene Maßnahmen konnten die leerstehenden Lagerflächen neu vermietet und damit langfristige Einnahmen erzielt werden. Die Gesamtauslastung des Objekts stieg in der Folge von 50 % auf 89 %, die WAULT verlängerte sich auf drei Jahre.



Das in der Region Niedersachsen in Norddeutschland gelegene Objekt profitiert von einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung mit direktem Zugang zur Autobahn 28, die Anschluss an das breitere Autobahnnetz in Deutschland bietet.



„Als wir dieses Objekt erwarben, erkannten wir die Möglichkeit, unsere Expertise im Bereich Asset Management auf dem lokalen Markt zu nutzen, um die zuvor leerstehenden Lagerflächen vollständig zu vermieten. Nachdem wir den Geschäftsplan erfolgreich umgesetzt hatten, kamen wir zu dem Schluss, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für den Verkauf der Immobilie ist, um den Wert für unseren Kunden zu steigern.“, kommentiert Richard Fletcher, Director Transactions - Germany bei M7 Real Estate.