M7 verkauft 42.000 m² Lager- und Bürofläche in Westerstede

Statt Möbel gibt es an der A28 in Westerstede bald Milch: M7 Real Estate hat im Auftrag des Separate-Account-Mandats Azure ein 42.000 m² großes Gewerbegebäude mit Lager- und Büroflächen sowie einem Entwicklungsgrundstück in Westerstede an die Molkerei Ammerland verkauft. Mit dem Verkauf des ehemaligen Steinhoff-Areals hat Azure fast vollständig Exit den Exit vollzogen.

.