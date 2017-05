M7 Real Estate vermietet rund 4.500 m² Logistikfläche

M7 Real Estate (M7) hat das Joint Venture MStar Europe bei der langfristigen Vermietung von 4.555 m² Hallen- und Logistikflächen beraten. Insgesamt handelt es sich um zwei Neuvermietungen und eine Vertragsverlängerung. So haben die World Warenhandels GmbH in der Donatusstraße127-129 in Pulheim 1.580 m² und die LGI Logistics Group International GmbH in der Hertzstraße 4 im baden-württembergischen Herrenberg 2.315 m² Lager- und Logistikfläche angemietet. Darüber hinaus verlängerte die Rath KG Im Boden 23 im hessischen Hattersheim ihren Vertrag über 660 m² Logistikfläche.

