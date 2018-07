Joint Venture M Star Europe vermietet 2.550 m² Hallen- und Lagerflächen in Neuss

Fuggerstraße 2-6

Das Joint Venture M Star Europe, beraten von der M7 Real Estate, hat rund 2.550 m² Hallen- und Lagerflächen in Neuss vermietet. Neuer Nutzer des gemischt genutzten Objekts in der Fuggerstraße 2-6 ist die BAK Köln GmbH; ein Großhändler von türkischen Lebensmitteln. Colliers war bei der Vermietung beratend tätig.

Die 1982 fertiggestellte Immobilie befindet sich in einem etablierten Gewerbegebiet in Neuss-Uedesheim. Sie umfasst insgesamt rund 13.100 m² Hallen- und knapp 2.800 m² Bürofläche. Diese sind über drei Hallengebäude mit jeweils drei beziehungsweise vier Halleneinheiten verteilt. Auf dem Gelände stehen zudem 157 Pkw-Stellplätze zur Verfügung.



Das Gewerbegebiet verfügt durch seine Nähe zum Autobahnkreuz Neuss-Süd mit Anschluss an die A 57 und die A 46 über eine hervorragende Verkehrsanbindung. Der Flughafen Düsseldorf ist in 15 Minuten, die Düsseldorfer Innenstadt binnen weniger Fahrminuten zu erreichen. Weiterhin ist die Anbindung an den ÖPNV durch zwei Bushaltestellen gewährleistet.