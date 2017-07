M7 Real Estate verlängert Vertrag mit Edeka in Bad Gandersheim um elf Jahre

M7 Real Estate hat einen bestehenden Vertrag mit der Edeka Minden-Hannover über rund 3.800 m² Mietfläche vorzeitig um elf Jahre auf Marktniveau verlängert. Die im Jahr 2003 errichtete Einzelhandelsimmobilie befindet sich in der Marienstraße 25 in Bad Gandersheim. Die Edeka Minden-Hannover hat sich somit langfristig den attraktiven Standort gesichert und plant, gemeinsam mit dem selbstständigen Einzelhändler Dirk Scheuner, das Edeka Center ab September 2017 umzubauen und moderner zu gestalten. So wird zum Beispiel die Backwaren-Bedientheke um eine Pizzastation und einen Außensitzbereich erweitert. Die Obst- und Gemüseabteilung sowie die Bedientheken für Fleisch, Wurst und Käse werden neu gestaltet und die Produktauswahl im Markt wird vergrößert. Außerdem wird das Edeka Center zukünftig zu 100 Prozent über energiesparende und umweltfreundliche LED-Systeme beleuchtet.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. M7 Real Estate Germany GmbH

Die Immobilie ist Bestandteil des Portfolios des Investmentfonds M7 European Real Estate Investment Partners I (M7 EREIP I). Bei dem im Jahr 2015 aufgelegten EREIP I handelt es sich um einen Value-add- Fonds, der sich an vermögende Privatinvestoren richtet. Aktuell umfasst er 30 Immobilien mit zusammen rund 91.000 m² vermietbarer Fläche.