M7 Real Estate schließt Mietvertrag über rund 7.800 m² in Bingen am Rhein ab

M7 Real Estate hat Mietverträge über 7.830 m² Lagerfläche Am Ockenheimer Graben 54 in Bingen am Rhein abgeschlossen. Der bisherige Mieter, die Depotpack Lagerungsgesellschaft mbH, hat seinen bestehenden Vertrag über 3.870 m² verlängert und sich zusätzlich weitere 3.960 m² Hallenfläche am Standort gesichert. Die aus dem Jahr 1992 stammende Liegenschaft umfasst insgesamt 11.665 m² Mietfläche und weist einen Vermietungsstand von 81 Prozent auf. M7 ist der Asset Manager der Liegenschaft. Das Objekt ist Teil des Portfolios von Onyx. Onyx hatte im Frühjahr 2017 in Kontinentaleuropa drei Portfolios mit einem Gesamtvolumen von 1,53 Mrd. Euro erworben.

