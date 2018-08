M7 Real Estate kauft Qube-Portfolio von Equity Estate

Logistikimmobilie in Kempten

© Knight Frank

Die M7 Real Estate hat sich das Qube-Portfolio für einen von ihr gemanagten Fonds gesichert. Das Paket umfasst fünf moderne Light Industrial Objekte sowie eine temperaturgeführte Logistik- und Produktionsimmobilie. Verkäufer ist die Equity Estate B.V., die die Transaktion über die eigenen Immobiliengesellschaften AB CPFM Real Estate B.V. abwickelte. Bei der Veräußerung war erneut das European Capital Markets Team von Knight Frank für den Verkäufer tätig. In weiteren Transaktionen hat das Team den Verkäufer bereits bei Veräußerungen von Immobilien in den Niederlanden erfolgreich beraten.

Die fünf Immobilien sind jeweils zu 100% vermietet. Die durchschnittliche Restlaufzeit der Mietverträge (WALT) für die knapp 22.000 m² Flächen beträgt 5,7 Jahre. Es handelt sich dabei um die Standorte Ignaz-Kiechle-Straße 40 in Kempten (Bayern), Riedstraße 21 in Albstadt (Baden-Württemberg), Gustav-Stresemann-Straße 2 in Bergisch-Gladbach (NRW), Lindauerstraße 120 in Friedrichshafen (Baden-Württemberg), Industriestraße 9-11 in Michelstadt (Hessen) sowie die Immobilie Gewerbepark 35 in Wildau (Brandenburg).