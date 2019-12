M7-Fonds erwirbt drei Immobilien für rund 17,7 Mio. Euro

M7 Real Estate (M7) hat für seinen Value-Add-Immobilienfonds „M7 EREIP V“ in drei separaten Asset Deals für insgesamt rund 17,7 Mio. Euro drei deutsche Gewerbeimmobilien erworben. Es handelt sich dabei um ein Logistik- und Freizeit-Objekt in Wiesbaden, ein Gebäude mit flexibel nutzbarer Baustruktur in Koblenz und eine Liegenschaft im rheinland-pfälzischen Bischofsheim.

