M7 Real Estate erhöht AuM in Deutschland 2018 auf rund 1,76 Mrd. Euro

M7 Real Estate hat die Assets under Management in Deutschland im Jahr 2018 auf 1,76 Mrd. Euro erhöht. Das entspricht einer Steigerung von etwa 30 %. Insgesamt managt M7 im Auftrag seiner Kunden 240 deutsche Liegenschaften (Ende 2017: 190). Sie umfassen zusammen eine Mietfläche von rund 2,7 Mio. m² (Ende 2017: 2,3 Mio. m²).

.

Hierfür hat das Unternehmen im vergangenen Jahr 308 Mietverträge über insgesamt rund 466.000 m² Fläche (2017: 311.000 m²) neu abgeschlossen (218) beziehungsweise verlängert (90). Das entspricht einer Steigerung von circa 50 % im Vergleich zum Vorjahr.



In Deutschland hat M7 im abgelaufenen Jahr trotz eines wettbewerbsintensiven und von Angebotsknappheit geprägten Marktes zwölf Immobilientransaktionen im Auftrag der vom Unternehmen gemanagten Investmentfonds, Joint Ventures und Einzelmandate abgeschlossen. Sie hatten ein Gesamtvolumen von rund 330 Mio. Euro. Davon entfielen etwa 248 Mio. auf Zukäufe und 82 Mio. Euro auf Verkäufe.



„2018 war für uns ein erfolgreiches Jahr, was sich in einer Erhöhung der Asset under Management auf 1,76 Milliarden Euro und einer von 31 auf 35 gewachsenen Mitarbeiterzahl widerspiegelt. Von unseren Büros in Frankfurt, Berlin, Hannover, Düsseldorf und Stuttgart aus werden wir auch in diesem Jahr mit unserem fachlich breit aufgestellten Team Investmentchancen für unsere Kunden identifizieren und umsetzen“, kommentiert Alyssa Huse, Geschäftsführerin von M7 Real Estate Germany.