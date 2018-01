M7-Investmentfonds investiert erstmals in Dänemark

M7 Real Estate hat für den Logistikfonds M7 European Real Estate Investment Partners IV (M7 EREIP IV) sein erstes Investment in Dänemark getätigt. Es wurden 10 Logistikimmobilien für insgesamt 69,8 Mio. Euro erworben. Der Fonds, der über eine Gesamtinvestitionskapazität von 800 Mio. Euro verfügt, investiert ausschließlich in Deutschland, den Niederlanden sowie in Skandinavien.

Der Markteintritt in Dänemark folgt damit auf das erfolgreiche Final Closing des Investmentfonds im November [M7 Real Estate wirbt beim Final Closing für seinen Fonds M7 EREIP IV 400 Mio. Euro ein]. Der Fonds hatte Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt 400 Mio. Euro eingesammelt, von der Gesamtinvestitionskapazität von über 800 Mio. Euro sind mit der Akquisition in Dänemark bereits rund 570 Mio. Euro investiert. Der Asset Manager geht davon aus, dass der Fonds noch Anfang 2018 vollständig investiert sein wird.



