M1 Med Beauty zieht ins Momentum

Ab Oktober diesen Jahres bekommt das Momentum mit der M1 Med Beauty Berlin GmbH einen neuen Mieter. Durch die Vermittlung von Imovo kann der Eigentümer, die Alstria Office REIT-AG, den nächsten Mietvertragsabschluss im Gebäude am Wehrhahn 33 in Düsseldorf verzeichnen. “Das Momentum überzeugte durch seine lichtdurchfluteten Räume und hochwertige Ausstattung. Für unsere Kunden sind wir hier optimal zu erreichen und mit dem neuen Standort hundertprozentig zufrieden“, so Jens Maschhop, Expansionsmanager von M1 Med Beauty.

Für Alstria bereits der zweite Vermietungserfolg in dieser Woche in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt. Im Objekt Kanzlerstraße 8 konnte das Unternehmen über das Maklerhaus Cubion Immobilien rund 5.000 m² vermieten [Alstria vermietet 5.000 m² in der Düsseldorfer Kanzlerstraße].