M+K Tief & Kabelbau mietet 5.000 m² in Düsseldorf

Die M+K Tief & Kabelbau GmbH hat eine Lagerhalle mit mehr als 5.000 m² inklusive Bürofläche in Düsseldorf angemietet. Vermieter der Immobilie in der Theodorstraße 299 ist die Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG.

.

Für ein großes Projekt in Düsseldorf, mit dem M+K Tief & Kabelbau beauftragt ist, suchte das Unternehmen ein Depot vor Ort. Im Düsseldorfer Stadtteil Rath konnte das Maklerhaus Logivest eine moderne und gepflegte Lagerhalle anbieten, die den Anforderungen des Unternehmens entspricht. Die Immobilie bietet für die Andienung fünf Rampen und zwei ebenerdige Tore. Lichtkuppeln sorgen für Tageslicht und heben damit die Arbeitsatmosphäre. Der Bürotrakt ist in die Halle integriert.



Die Lagerhalle befindet sich nahe der Autobahnen A44 und A52, über die auch die A3 schnell zu erreichen ist. Zudem ist das neue Depot auch gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Der Bezug durch die M+K Tief & Kabelbau GmbH ist bereits erfolgt.