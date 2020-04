M-Concept lässt in München-Pasing die Bagger rollen

M-Concept Real Estate startet trotz Corona-Krise mit den Bauarbeiten für das neue Wohn- und Gewerbequartier „Paseo Carré“ im Münchner Stadtteil Pasing. Das Projekt entsteht auf einem rund 8.500 m² großen Grundstück entlang von Offenbachstraße und Landsberger Straße sowie einer neuen, öffentlichen Promenade. Die Arbeiten beginnen in dieser Woche mit dem Aushub und dem Verbau der Baugrube. Der Start der Rohbauarbeiten ist für das dritte Quartal 2020, die Fertigstellung des Gesamtensembles für Ende 2022 vorgesehen.

