LyvInn plant Expansion nach starkem Start in Frankfurt

Die Budget-Lifestyle-Marke LyvInn will nach dem erfolgreichen Markteintritt in Frankfurt weiter expandieren. Laut des Hotels übertraf das 164-Zimmer-Hotel die lokale Konkurrenz in 2025 deutlich. Nun prüft die Gruppe neue Standorte in europäischen Metropolen und im Vereinigten Königreich.

Nach dem erfolgreichen Start seines ersten Hauses in Frankfurt treibt die Hotelmarke LyvInn ihre Expansion in Europa und im Vereinigten Königreich voran. Das 164-Zimmer-Hotel im Zentrum der Mainmetropole, nahe Finanzviertel und Messe, eröffnete nach umfassender Modernisierung im Mai 2023. Seitdem entwickelt sich der Standort laut des Unternehmens überdurchschnittlich. Im Jahr 2025 lag der Revenue Generation Index (RGI) bei 135 und damit rund 35 Prozent über dem Wettbewerb in der Stadt.



LyvInn positioniert sich im Segment der sogenannten Hybrid-Hotels. Das Konzept kombiniert preisgünstige Hotelangebote mit Designelementen und gemeinschaftlichen Bereichen, die typischerweise aus Hostelkonzepten bekannt sind. Neben klassischen Hotelzimmern gehören auch Gemeinschaftsunterkünfte zum Angebot, wodurch verschiedene Zielgruppen angesprochen werden.



Das Unternehmen plant, das Modell auf weitere Städte zu übertragen. Bis 2029 sollen insgesamt 14 Hotels entstehen. Die Entwicklung soll sowohl über eigene Immobilien als auch über Mietmodelle erfolgen und umfasst neben Neubauten auch Umnutzungen bestehender Gebäude sowie gemischt genutzte Quartiersentwicklungen.



Aktuell führt die Gruppe Gespräche über mögliche Projekte in mehreren europäischen Metropolen, darunter Berlin, Dublin, London und Paris. Ziel ist es, das Hybridkonzept in urbanen Wachstumsstandorten zu etablieren.



Der Ansatz richtet sich insbesondere an Reisende mit flexiblen Arbeits- und Lebensmodellen. Die Kombination aus erschwinglichen Preisen, gemeinschaftlichen Bereichen und unterschiedlichen Zimmerkategorien soll sowohl Alleinreisende als auch Familien und Geschäftsreisende ansprechen.